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Компания Skyrobot представила гарнитуру Boson/Sky Scouter IR с инфракрасной камерой

Источник: Nikkei BP

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Компания Skyrobot некоторое время назад сообщила о выпуске носимого на голове электронного устройства Boson/Sky Scouter IR. Его особенностью является наличие дисплея и инфракрасной камеры.

Продажи начнутся в августе по цене около $3470

Камера, поддерживающая кадровую частоту 60 к/с, закреплена на оголовье справа, а монокулярный дисплей установлен напротив левого глаза. Дисплей проецирует изображение разрешением 1280 x 720 пикселей, как если бы пользователь смотрел на 13-дюймовый экран с метрового расстояния. Носимый на голове блок весит 145 г. Обработкой изображений занимается микро-ПК DG-STK3 на процессоре Intel Atom Z3735F, работающий под управлением Windows 10 Home. Он весит 242 г. Устройство рассчитано на работу при температурах от 0 до 40 °C. Одной зарядки аккумулятора хватает на четыре часа.

Продажи начнутся в августе по цене около $3470

По словам производителя, тепловизор, оставляющий руки пользователя свободными, может пригодиться спасателям, пожарным, сотрудникам служб безопасности, егерям м другим специалистам, чья работа сопряжена с необходимостью видеть в сложных условиях, например, ночью, сквозь дым и туман.

Продажи начнутся в августе по цене около $3470.

27 июля 2017

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