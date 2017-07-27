Компания Skyrobot представила гарнитуру Boson/Sky Scouter IR с инфракрасной камерой

Компания Skyrobot некоторое время назад сообщила о выпуске носимого на голове электронного устройства Boson/Sky Scouter IR. Его особенностью является наличие дисплея и инфракрасной камеры.

Камера, поддерживающая кадровую частоту 60 к/с, закреплена на оголовье справа, а монокулярный дисплей установлен напротив левого глаза. Дисплей проецирует изображение разрешением 1280 x 720 пикселей, как если бы пользователь смотрел на 13-дюймовый экран с метрового расстояния. Носимый на голове блок весит 145 г. Обработкой изображений занимается микро-ПК DG-STK3 на процессоре Intel Atom Z3735F, работающий под управлением Windows 10 Home. Он весит 242 г. Устройство рассчитано на работу при температурах от 0 до 40 °C. Одной зарядки аккумулятора хватает на четыре часа.

По словам производителя, тепловизор, оставляющий руки пользователя свободными, может пригодиться спасателям, пожарным, сотрудникам служб безопасности, егерям м другим специалистам, чья работа сопряжена с необходимостью видеть в сложных условиях, например, ночью, сквозь дым и туман.

Продажи начнутся в августе по цене около $3470.