Анонсированы продажи корпусов Phanteks Evolv Shift и Shift X

В августе компания Phanteks обещает начать продажи компьютерных корпусов Evolv Shift (PH-ES217E) и Evolv Shift X (PH-ES217XE), рассчитанных на системные платы типоразмера mini-ITX.

Эти корпуса были показаны показала на выставке Computex 2017 в начале лета, так что их технические характеристики хорошо известны.

Во внешности же бросается в глаза непривычное соотношение сторон. Габариты модели Shift — 17 x 27 x 48 см, Shift X — 17 х 27 х 65 см.

Корпуса изготовлены из стекла и алюминия. Их можно располагать как вертикально, так и горизонтально.

Покупателям будут предложены серый и черный варианты окраски. Вне зависимости от цвета цена модели PH-ES217E $110, PH-ES217XE — $160.