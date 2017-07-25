По предварительным сведениям, Snapdragon 845 будет выпускаться по 10-нанометровой технологии и появится на рынке не раньше, чем через полгода. Конфигурация этой SoC включает четыре ядра ARM Cortex-A75 и четыре ядра ARM Cortex-A53 , объединенные по привычной схеме big.LITTLE.

Судебное противостояние Apple и Qualcomm неожиданно стало источником информации о новой однокристальной системе Snapdragon 845. Точнее говоря, компания Qualcomm подтвердила ее существование. Еще непредставленная SoC упоминается в одном из документов, связанных с исками, наряду с другими изделиями, защищенными патентами, которые, по мнению Qualcomm, нарушила Apple.

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Компания Qualcomm подтвердила существование SoC Snapdragon 845: По предварительным сведениям, Snapdragon 845 будет выпускаться по 10-нанометровой технологии

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