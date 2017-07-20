Полнокадровая камера Canon EOS 6D Mark II уступает современным камерам формата APS-C по динамическому диапазону

Датчики изображения типа CMOS используются в фотокамерах не первый год и за это время производители смогли заметно улучшить качество снимков, повышая светочувствительность, уменьшая шумы и расширяя динамический диапазон. При этом полнокадровые камеры закономерно удерживали преимущество над камерами с датчиками формата APS-C, а новые модели оказывались лучше предыдущих. Однако компании Canon удалось разрушить систему — новейшая полнокадровая камера Canon EOS 6D Mark II, представленная в конце июня, уступает по динамическому диапазону современным камерам формата APS-C. Такой вывод позволяет сделать тест, опубликованный источником.

Примечательно, что с датчиками, используемыми в предыдущих моделях EOS 80D и EOS 5D Mark IV, компания Canon несколько сократила отставание от датчиков производства Sony и Toshiba. Новая камера в этом смысле стала шагом назад.

Примеры тестовых снимков приведены в источнике, равно как и методика тестирования и возможность сравнить тестовые снимки, сделанные Canon EOS 6D Mark II, с тестовыми снимками, сделанными другими камерами. Говоря с практической точки зрения, Canon EOS 6D Mark II предоставляет меньше возможностей по «вытягиванию» деталей из теней, а на сделанных ею снимках сильнее проявляется шум.

Источник отмечает, что снимающие в JPEG не заметят ухудшения динамического диапазона, но те, кто привык «проявлять» RAW, будут разочарованы, особенно учитывая особенность работы системы замера экспозиции Canon, склонной к недоэкспонированию снимков с ярким фоном. Если бы разрешение датчика замера позволяло распознавать лица и корректировать параметры экспозиции с учетом этого, ситуацию можно было бы исправить при съемке людей, однако камера на это неспособна. Результат хорошо виден на фрагменте снимка, приведенном в масштабе 1:1. Снимок сделан камерой Canon EOS 6D Mark II с объективом EF 35mm F2 со следующими параметрами: светочувствительность — ISO 100, диафрагма — F/9, выдержка — 1/200 с.