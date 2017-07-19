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Суд счел законным временное ограничение доступа сотрудников Western Digital к базам данных Toshiba
Как известно, в конце июня компания Toshiba подала на Western Digital в суд, требуя 1 млрд долларов. Одновременно она заблокировала сотрудникам Western Digital доступ к базам данных совместного предприятия с участием Toshiba и SanDisk, дочерней компании Western Digital. Предлогом стало утверждение о якобы имевшем место незаконном получении промышленных секретов Toshiba вследствие перевода в штат Western Digital сотрудников SanDisk, имевших доступ к конфиденциальной информации СП.
На прошлой неделе было вынесено предписание, обязывающее снять ограничение доступа. Однако компания Toshiba подала апелляцию. Рассмотрев ее, суд счел, что Toshiba имеет право продолжать «прилагать усилия по защите интеллектуальной собственности» и может снова запретить сотрудникам Western Digital доступ к базе данных и некоторым объектам. Что, по словам Toshiba, и было сразу же сделано.
Источник: Toshiba
15:32 19.07.2017 Accent
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