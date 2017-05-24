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Создатели камеры Panono, собравшие на ее выпуск 1,25 млн долларов, объявили о банкротстве
Создатели Panono — первой потребительской камеры разрешением более 100 Мп, подали заявление о банкротстве. Это, в частности, означает, что участники сбора средств, организованного в 2013 году на сайте Indiegogo, так и не получат свои камеры.
Напомним, разработчикам удалось собрать 1,25 млн долларов. Однако с выпуском камеры возникли проблемы. Первоначально предполагалось, что отгрузка устройств начнется в сентябре 2014 года, однако в октябре был назван новый срок — весна 2015 года. Разработчики постепенно улучшали камеру, и отодвигали срок начала поставок. В июле 2015 года они пообещали, что камеры будут готовы в сентябре. Но и это обещание не было сдержано.
Некоторое количество камер было продано после окончания сбора средств. Их владельцы, вероятнее всего, тоже пострадают от банкротства создателей камеры, поскольку перестанут работать серверы, которые выполняют обработку изображений и объединение их в сферические панорамы.
Источник: DP Review
17:01 24.05.2017 Accent
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