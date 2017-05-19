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Japan Display и NHK создали 3D-дисплей, в котором используется технология светового поля
Компании Japan Display и NHK Media Technology совместно разработали 3D-дисплей, в котором используется технология светового поля. Формирование объемного изображения в таком дисплее построено на воспроизведении лучей света, отражаемых объектами во всех направлениях. Изображение видно без специальных очков.
Основой дисплея служит жидкокристаллическая панель размером 17 дюймов и разрешением 8K, в которой используется фирменная технология Japan Display, и схема обработки изображений, созданная специалистами NHK Media Technology. Как утверждается, изображение, формируемое дисплеем, отличается высокой степенью реалистичности. Кроме того, новый дисплей обеспечивает гораздо более широкий угол обзора по сравнению с его предшественниками. Убедиться в этом на практике смогут посетители выставки SID Display Week, которая пройдет в Лос-Анжелесе с 23 по 25 мая.
Источник: CDR Info
14:23 19.05.2017 Accent
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