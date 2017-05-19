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Ford выпустил обновление для автомобильной системы Sync 3, которое приносит поддержку Android Auto и Apple CarPlay
Бортовую систему Sync 3, которая используется в современных автомобилях Ford, многие ругают за излишнюю перегруженность и сложность. Но зато она имеет широкий набор возможностей.
К примеру, сегодня компания Ford объявила о начале распространения обновления для автомобилей 2016 модельного года с системой Sync 3. Кроме прочего, это обновление принесёт автомобилям поддержку функций Android Auto и Apple CarPlay.
Более того, для обновления вовсе не обязательно ехать в дилерский центр. Обновить систему можно либо посредством флэшки, загодя загрузив на неё соответствующее ПО, либо посредством Wi-Fi.
К слову, это первое обновление Sync 3, которое будет распространяться в том числе и «по воздуху».
Источник: Ford
18:07 19.05.2017 MPAK
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