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Цена на смартфоны iPhone SE, произведённые в Индии, может составить всего 220 долларов
Apple официально заявила о том, что её партнёры начали производство смартфонов iPhone SE в Индии. До этого момента в Индию поставлялись смартфоны, произведённые в Китае.
Фабрика, которая начала выпускать iPhone SE, расположена в Бангалоре. Поставки готовой продукции должны начаться уже через неделю.
Старт производства смартфонов в Индии был необходимостью для Apple, так как, согласно законам страны, для того, чтобы открыть фирменный розничный магазин, необходимо производить не менее 30% продукции внутри страны.
Пока цена произведённых внутри страны смартфонов неизвестна, но аналитики предполагают, что местное производство позволит Apple продавать iPhone SE всего за 220 долларов. Учитывая, что даже в США стоимость этой модели стартует с отметки в 400 долларов, такой прогноз выглядит фантастическим. Особенно если учесть, что Apple не любит сильно корректировать цены на свои устройства в зависимости от региона. С другой стороны, индийский рынок для компании очень важен, а сейчас она занимает на нём лишь 3%.
Источник: The Wall Street Journal
07:00 18.05.2017 MPAK
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