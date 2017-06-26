Экшн-камера Nikon KeyMission 170

Каждому любителю экшн-съемки известен распространенный форм-фактор камер, предназначенных для такой задачи: небезызвестный «кирпичик», ставший де-факто основным дизайнерским подходом. Новая экшн-камера разработки Nikon тоже напоминает прямоугольный параллелепипед, однако, стремясь к непохожести, конструкторы внесли сюда типично фотокамерную деталь — тубу объектива, которая выглядит как отдельный элемент. Маловероятно, что такое решение кардинальным образом меняет общую функциональность. Но делает ли это камеру непохожей на остальные? Еще как делает!

Конструкция, технические характеристики

В данном обзоре мы познакомимся со второй новинкой из линейки экшн-камер Nikon. Первая камера, KeyMission 80, обзор которой уже опубликован, представляет собой довольно оригинальную, узкоспециализированную и в чем-то спорную конструкцию. В отличие от нее, рассматриваемая сегодня камера более шаблонна и более функциональна, поскольку дизайн этот давно проверен не только временем, но и многочисленными брендами.

Камера комплектуется следующими аксессуарами:

батарея EN-EL12

сетевое зарядное устройство EH-73P

кабель USB

пульт дистанционного управления ML-L6 с батареей

опорный переходник AA-1B

опорное крепление AA-2

опорное крепление изогнутое AA-3

защитная насадка на объектив AA-14B

защитная насадка на объектив для подводной съемки AA-15B

руководство, гарантийный талон, листовки

Набор солидный, надо признать. Не на каждый случай, но, по крайней мере, на большинство. Недостает крепления для велосипедного руля и крепления с присоской для лобового автостекла, но это не беда. Поскольку в корпусе камеры предусмотрено стандартное резьбовое отверстие для привинчивания к штативной площадке и прочим креплениям, оснащенным такой же резьбой.

Благодаря необычному дизайну аппарат выглядит действительно непохоже на большинство экшн-камер. Большая навинчиваемая сменная бленда создает видимость серьезной по размерам и возможностям оптики. Впрочем, забегая вперед, отметим — не только видимость. Оптическая система камеры действительно неплоха. Пожалуй, одна из лучших в своем классе.

Камера снабжена цветным несенсорным дисплеем с диагональю полтора дюйма.

С его помощью легко контролировать параметры съемки и производить в служебном меню все настройки. Для навигации по меню предусмотрены три механические кнопки.

Служебные интерфейсы находятся под откидной герметичной двухзамковой крышкой. Здесь расположен отсек для сменного аккумулятора, разъемы Micro-USB и Micro-HDMI, а также слот для карты памяти формата microSD/SDHC/SDXC.

Камера работает от сменного аккумулятора емкостью 1050 мА·ч. Этой энергии хватает на 88 минут беспрерывной видеозаписи в режиме 4K с выключенным Wi-Fi. К сожалению, необходимо констатировать: этот результат был нами получен не с первой попытки. И даже не со второй. Дело в том, что камера во время видеозаписи в максимальном режиме (4K) склонна к перегреву, отчего съемка прекращается. Продолжить ее нельзя до тех пор, пока внутренние электронные компоненты не остынут. Увы, такова расплата за миниатюрность. Не помогло и выдворение камеры прочь из теплого помещения на улицу в холодную майскую ночь — электроника все равно перегрелась и камера прекратила работу. Но не в морозилку же ее помещать, ведь в таком случае аккумулятор охладится, емкость его уменьшится и проверка пойдет насмарку. В результате эти упоминавшиеся 88 минут были получены суммированием длительности всех роликов, которые камера записала на карту памяти в промежутках между перегревами и остыванием.

Следующие теплоснимки были получены во время работы камеры после длительной видеозаписи в режиме 4K, сразу после очередной аварийной остановки записи. Можно видеть, что некоторые участки корпуса нагрелись до 46 °C. Однако имеется подозрение, что внутренние элементы камеры — датчик изображения и вся аппаратная обвязка — нагреваются значительно сильнее, ведь корпус аппарата герметичен.

В некоторых случаях при критическом перегреве камера не прекращала запись автоматически. Вместо этого на дисплей камеры выводилось предупреждение о невозможности записать видео. Выключить камеру, чтобы она остыла, оказывалось возможным, только изъяв аккумулятор из слота.

Нам не удалось определить причины такого странного «зависания» камеры. Скорее всего, это недоработка встроенного программного обеспечения, которая наверняка будет устранена еще до поступления камеры в продажу.

Управление камерой осуществляется двумя большими кнопками, расположенными в верхней части корпуса: старт/стоп видеозаписи и создание фотоснимка.

В нижней части корпуса имеется стандартное резьбовое отверстие для крепления к штативной площадке. Это большой плюс, поскольку снимает необходимость в приобретении каких-то фирменных переходников. Рядом с резьбовым отверстием находится еще одно углубление, предназначенное для дополнительной фиксации камеры на штативной площадке и предупреждающее проворачивание прикрепленной камеры.

Защитные насадки-бленды легко и быстро демонтируются и устанавливаются. Точно так, как это делается на любой фотоаппаратной оптике.

Прилагаемый к камере пульт дистанционного управления передает команды по радиоканалу, процесс сопряжения пульта с камерой подробно описан в руководстве пользователя.

Основные технические характеристики аппарата приведены в следующей таблице:

диафрагма F2,8 фокусное расстояние f=2,4 мм угол обзора 170° датчик изображения CMOS 1/2,3″ 12,71 Мп (эффективных 8,3 Мп) Габариты, масса 66,4×46,8×42,7 мм

134,5 г с защитной насадкой на объектив, батареей и картой памяти Время непрер. записи от батареи, входящей в комплект до 88 минут в режиме 4K 30p с выключенным Wi-Fi Носитель карта памяти microSD/SDHC/SDXC класса скорости 6 и выше Форматы видео в тексте статьи Интерфейсы Micro-HDMI

Micro-USB 2.0

Wi-Fi IEEE 802.11b/g 2,4 ГГц (каналы 1—11), WPA2-PSK

Bluetooth версии 4.1 Прочие характеристики программный стабилизатор изображения

TFT-дисплей 1,5″, 345 тысяч точек

скоростная видеосъемка (1080p: 1/4 от норм. скорости, 720p: 1/8 от норм. скорости)

интервальная видеосъемка (макс. 1920×1080, скорость 2×, 4×, 6×, 10× или 15×)

цикличная видеосъемка (запись по кругу с указанной длительностью)

цейтраферная видеосъемка (съемка фотографий через определенный интервал с последующим сшиванием в видеоролик)

подзарядка аккумулятора через USB

работа от адаптера питания

управление по Wi-Fi

управление с пульта ДУ

пыленепроницаемость класса IP6X

водонепроницаемость класса IPX8 (предотвращает попадание воды в камеру в течение 60 минут на глубине 10 м)

ударопрочность MIL-STD 810F 516.5 (выдерживает падение с высоты 200 см на лист фанеры толщиной 5 см)

температура эксплуатации от −10 до +40 °C Средняя цена T-14237097 Розничные предложения L-14237097-10

Видео/фотосъемка

При подготовке статей с обзорами видео- или фотокамер не делается попыток снять художественный, видовой или экшн-фильм, как того хочется некоторым читателям. Цель каждой сугубо технической статьи — рассказать об эксплуатационных свойствах прибора, по возможности показать, каким образом настройки камеры либо условия съемки могут повлиять на характер и качество получаемого видео, а также ознакомиться с оригинальными видеороликами, снятыми в фиксированных условиях, для последующего сравнения со съемками, которые сделаны другими аппаратами.

Прежде всего, рассмотрим технические параметры видео, которое записывается камерой. Она предлагает на выбор пять режимов видеосъемки с разным размером кадра, разной частотой и, что важно, скоростью записи.

Размер кадра Частота кадров в файле Частота кадров при съемке Средний битрейт, Мбит/с Звук 3840×2160 30 30 60 AAC, два канала 1920×1080 30 30 30 1920×1080 60 30 30 1920×1080 30 120 50 (макс.) нет 1280×720 30 240 7,5

Теперь чуть разъясним, что означает расхождение частоты кадров в файле с частотой кадров при записи. По сути, это одна из разновидностей скоростной видеосъемки, когда результат сохраняется в файле не с исходной частотой, на которой проходила съемка (например, 240 кадров в секунду), а со стандартной частотой (в нашем случае 30 кадров в секунду). В результате получившийся видеофайл воспроизводится с восьмикратным замедлением. Минус такого решения — отсутствие звука в файле.

Кстати, таблицу, представленную выше, можно умножить на два, так как настройки камеры позволяют переключить ТВ-систему из NTSC в PAL. Тем самым все частоты снизятся с 30 кадров в секунду до 25 и с 60 до 50 кадров в секунду.

При формировании видеопотока кодек камеры создает два типа кадров: I (ключевые) и P (разностные). Двунаправленные кадры (B) в потоке отсутствуют.

Наглядно представить разницу в детализации и характере картинки, которые дают разные режимы записи, можно с помощью следующих стоп-кадров, но, главное — оригинальных роликов.

Разрешающая способность камеры соответствует разрешающей способности экшн-камер высшего ценового диапазона, достигая 1600 и более ТВ-линий по горизонтали в кадре 4K и до 900 линий в Full HD кадре. Примечательно, что разрешающая способность обоих Full HD режимов — 30p и 60p — одинакова. Это означает, что высокочастотное Full HD видео формируется «честно», без шулерских пропусков строк и прочих ухищрений, призванных снизить нагрузку процессора.

Об оставшихся режимах такого не скажешь: высокоскоростная съемка с частотой 120 и 240 кадров в секунду производится методом адресного сканирования матрицы (пропуск строк), отчего в результирующем файле наблюдаются сопутствующие этому артефакты, муар (цветные помехи) и алиасинг (ступенчатость границ, или эффект дуршлага).

3840×2160 30p

60 Мбит/с 1920×1080 30p

30 Мбит/с 1920×1080 60p

30 Мбит/с

1920×1080 120 fps

50 Мбит/с 1280×720 240 fps

7,5 Мбит/с

Следующий на очереди вопрос — роллинг-шаттер (подробнее см. в материале Роллинг-шаттер в видеосъемке — описание дефекта, примеры, пояснения). Наклон вертикалей в случае с экшн-камерой не измеришь — слишком велик угол обзора у этих аппаратов. Однако имеется неплохой способ все-таки разглядеть роллинг-шаттер, для этого нужно прокатить камеру на игрушечном автомобильчике. Благо ее размеры и вес позволяют это сделать.

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Не мешкая ставим жирный плюс разработчикам камеры за использование в ней достаточно скоростного датчика. Для такого кадра (а съемка велась в режиме 4K) можно сказать, что роллинг-шаттер вообще отсутствует. Конечно, на самом-то деле никуда он не девался. Просто скорость считывания информации с датчика настолько высока, что эффект желе в съемке с активным движением почти не наблюдается. Разве что в редкие секунды, в моменты наиболее активных сдвигов камеры по горизонтали или вертикали. Тем не менее, он присутствует и будет присутствовать до тех пор, пока камеры построены на CMOS матрицах с технологией построчного считывания. Надеемся, что новые матрицы с их Global Shutter (глобальный затвор, одномоментное снятие информации со всей сканируемой площади матрицы) в скором времени подешевеют достаточно, чтобы появиться в каждой новой камере. Хотя насчёт «каждой», мы, наверное, перегнули палку надежды.

Ну а пока широкого распространения глобального затвора не случилось, всякий раз найдется такая тряска или вибрация, при которой последствия роллинг-шаттера обязательно проявят себя во всей красе. Это случится, если камера прикреплена к поверхности, которая мелко часто вибрирует. Причем амплитуда вибрации может быть совсем незначительной, будет достаточно даже миллиметра, чтобы по кадру пошла регулярная желейная волна. Двигатель, легкий летательный аппарат (например, дрон), любой виброинструмент — и желе в кадре обеспечено.

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Таким образом, значительного роллинг-шаттера в съемке этой камерой можно не опасаться. В большинстве случаев вибрация оказывается нерегулярной, случайной, она имеет большую амплитуду, слишком «долгую» для проявления роллинг-шаттера. Например, камера, жестко прикрепленная к багажной дуге автомобиля, даст ровную стабильную картинку, даже если автомобиль движется по не очень ровной дороге. Но эта же камера, закрепленная на руле велосипеда, движущегося по лесной тропинке, покажет сильнейшую тряску. В таких случаях и в самом деле не помешал бы электронный стабилизатор. Жаль, что рассматриваемая камера не имеет такой функции.

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Пора поговорить о качестве кодирования. В статичных сценах оно не вызывает никаких нареканий.

Впрочем, и к качеству кодирования падающей и льющейся воды — самой трудной для съемки среды — тоже трудно предъявить претензии. Так, вполне типичные и привычные артефакты, заметные только на стоп-кадрах, выражающиеся в пикселизации участков с особенно активным движением. Возможно, увеличение битрейта в два или три раза позволило бы уменьшить количество блоков, разбить существующие на более мелкие части. Но есть ли в этом смысл? Думается, еще более высокий битрейт в экшн-съемке — это в основном бессмысленная растрата места на карте памяти.

Из настроек характера изображения в камере имеется всего одна, касающаяся цвета и общего уровня контрастности. Три предустановки — Стандартно, Ярко и Монохромно — позволяют изменить цветовую составляющую еще на этапе съемки.

Стандартно Ярко Монохромно

Помимо этих настроек, позволяется изменить общий уровень экспозиции, то есть, сделать картинку светлее или темнее, а также установить баланс белого вручную. Но это вряд ли потребуется — автоматика аппарата достаточно умная, чтобы правильно определить цветовую температуру сцены, не ошибившись.

В камере имеется установка параметров съемки, которая называется «Под водой». Похоже, этот режим попросту увеличивает насыщенность картинки. К сожалению, мы не имеем доступа к прозрачным водам коралловых рифов, поэтому ограничимся окунанием камеры в один из местных водоемов. По весне вода здесь прозрачностью не блещет, увы. Но общее впечатление подводной съемки создать можно, а заодно убедиться в герметичности аппарата.

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Большинство камер с микроскопической оптикой почти всегда бесполезны при съемке в условиях недостаточного уровня освещенности. Рассматриваемая камера в этом вопросе не отличается оригинальностью — при отсутствии света аппарат увеличивает чувствительность и выдержку до предела, вследствие чего контуры движущихся объектов становятся размытыми, а в кадре появляется стандартный для такой съемки шум.

Интервальная видеосъемка — это изюминка каждой камеры, в которой имеется подобный режим работы. Наша камера также оснащена подобным режимом. Даже двумя похожими: интервальной видеосъемкой и цейтраферной. Разницу между ними сходу не поймешь — по сути это два абсолютно однотипных сценария работы, когда камера через определенные пользователем промежутки времени создает кадры, из которых по окончании съемки «сшивается» готовый видеоролик. Единственная разница — это размер кадра в получающемся видео: 1920×1080 в интервальной и 4K в цейтраферной съемке.

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Еще один режим камеры — высокоскоростная съемка — позволяет запечатлеть какие-то быстротекущие события. Размер кадра при такой съемке зависит от скорости записи: Full HD-видео на четырехкратной скорости и HD (1280×720) на восьмикратной.

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Максимальное разрешение фотографий, которые делает фотокамера, составляет 3840×2160 пикселей, то есть это, фактически, стоп-кадр из 4K-съемки. Возможна серийная фотосъемка и съемка с интервалами.

Программное обеспечение

Порт Micro-HDMI в камере служит только для просмотра роликов, снятых камерой и имеющихся на карте памяти. Кроме обычного просмотра, позволяется сделать несложный монтаж, заключающийся в подрезке роликов.

Просмотр Инструменты Просмотр, обрезка

При USB-подключении к ПК аппарат становится внешним USB-накопителем.

Беспроводное соединение мобильных устройств с камерой осуществляется с помощью приложения SnapBridge 360/170. Эта программа отличается от стандартного ПО для фотокамер Nikon, поскольку написана специально для экшн-камер моделей KeyMission 360 и рассматриваемой KeyMission 170 соответственно.

Процесс соединения камеры со смартфоном заключается в предварительной связи двух аппаратов через Bluetooth посредством NFC либо вручную, а для того, чтобы удаленно управлять видео/фотосъемкой, в ходе работы устройства автоматически переключатся на связь через скоростные Wi-Fi-адаптеры. Ввиду новизны камеры, ее программное обеспечение работает неустойчиво (ждем обновления прошивки или мобильного ПО). Тем не менее, нам удалось подключиться к камере даже с помощью недорогого смартфона, в котором отсутствует адаптер ближней радиосвязи NFC.

Приложение позволяет изменить любые настройки камеры, выбрать нужный режим съемки, размер кадра и произвести другие операции вплоть до форматирования карты памяти.

Помимо мобильного приложения, существует также программа для ПК, она называется KeyMission Utility. С ее помощью при подключенной к компьютеру по USB камере появляется возможность просмотреть снятый ранее материал, а также изменить настройки записи и режима.

Режим просмотра медиафайлов Режим изменения настроек

Выводы

Надежная конструкция, удобные габариты и небольшая масса, наличие пульта дистанционного управления, что снимает необходимость пользоваться смартфонами, слишком неудобными для эксплуатации в походных условиях… Наверное, на этом можно было бы завершить краткое описание Nikon KeyMission 170, если бы не другие найденные особенности. Среди которых, разумеется, присутствуют и минусы. Точнее, единственный существенный минус: склонность камеры к перегреву. Как эту проблему решить без внесения серьезных конструктивных изменений — непонятно. Разве что добавить в прошивку режим с более скромными параметрами записи, это теоретически позволит снизить нагрузку на датчик и процессор. Но к чему тогда столь потенциально высокие разрешающая способность и скорость считывания, благодаря чему роллинг-шаттер в съемке почти незаметен? На эти сложные вопросы мы дать ответ пока не в состоянии. Зато можем перечислить бесспорно положительные черты камеры:

пыле- и влагозащита, ударопрочность

наличие в корпусе штативного гнезда

высокая разрешающая способность

низкий уровень роллинг-шаттера

встроенный ЖК-дисплей

комплектный пульт ДУ

интервальная и высокоскоростная видеосъемка

Солидный список, который наверняка оправдывает стоимость аппарата. Наиболее ценным свойством камеры является защищенная конструкция аппарата. Она позволяет обойтись без дополнительного изолирующего бокса, который занимает больше места, чем сама камера. Правда, такая конструкция имеет и вполне логичные издержки: камера фактически уже находится в герметичном боксе, а значит, с отводом излишнего тепла обязательно будут проблемы, что мы и наблюдали во время тестирования.

В заключение предлагаем посмотреть наш видеообзор экшн-камеры Nikon KeyMission 170:

Наш видеообзор экшн-камеры Nikon KeyMission 170 можно также посмотреть на iXBT.Video