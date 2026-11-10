SpaceX потратит $24 млрд, чтобы превратить город космодрома в гигантский компьютер

Ракеты — это ещё не всё

SpaceX планирует инвестировать $24 млрд в развитие инфраструктуры города Старбейз (Starbase) в Техасе, который вырос вокруг космодрома компании. Согласно заявлению местных властей, проект предусматривает строительство газовой электростанции и комплекса суперкомпьютеров.

Объекты разместят на участке площадью около 180 гектаров. Общий объём инвестиций оценивается в $24 млрд. Работы могут разделить на несколько этапов, а в дальнейшем комплекс планируют расширять.

Муниципальный совет Старбейза намерен провести общественные слушания 9 декабря 2026 года. На них обсудят предоставление проекту налоговых льгот на недвижимость, а также заключение соглашения с властями штата о поддержке экономического развития.