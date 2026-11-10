Samsung делает ставку на Galaxy S27 Ultra и Galaxy S27 Pro — они займут более 70% производства новой линейки

Samsung планирует изменить структуру производства смартфонов Galaxy S27 на фоне продолжающегося дефицита микросхем памяти. Компания может значительно увеличить выпуск наиболее дорогих моделей Pro и Ultra, сократив долю базовой версии и Galaxy S27+. По данным южнокорейского ресурса ETNews, на Galaxy S27 Pro и Galaxy S27 Ultra может приходиться более 70% всего объёма производства новой линейки. Оставшиеся 30% распределят между стандартным Galaxy S27 и версией Plus.

Источник изображения: SamMobile // Abhijeet Mishra

Предполагается, что Samsung выпустит около 18 млн Galaxy S27 Ultra и ещё 7–8 млн Galaxy S27 Pro. Для сравнения, обычно компания продаёт примерно 35 млн смартфонов серии Galaxy S за год. Таким образом, только на две старшие модели может прийтись около 25–26 млн устройств.

Причина такого решения — рост стоимости компонентов и снижение рентабельности недорогих смартфонов. Производителям выгоднее сосредоточиться на устройствах с более высокой маржой, даже если для покупателей это означает смещение ассортимента в сторону дорогих моделей. Пока неизвестно, сохранит ли Samsung цены предыдущего поколения: в США базовый Galaxy S26 стартовал с отметки $900.

Изменения затронут и более доступные смартфоны компании. Ранее сообщалось, что Samsung намерена сократить производство устройств серии Galaxy A примерно на 20%. Таким образом, дефицит памяти может привести не только к подорожанию смартфонов, но и к заметному сдвигу модельной стратегии корейской компании. В то же время даже самые дешевые модели линейки Galaxy A могут получить экраны OLED.