Ради работы «белых списков» часть клиентов российских ЦОДов могут оставить без серверов

Владельцев дата-центров в России могут обязать отключать часть клиентов, чтобы освобождать мощности для работы сервисов из «белых списков». Такое отключение предполагается считать форс-мажором, а отказ выполнять требования может стать основанием для введения временного управления, сообщает РБК.

Эти меры обсуждались на совещании в Минцифры с участниками рынка. Встреча была посвящена исполнению недавнего президентского указа, который предписывает резервировать 10% площадей и мощностей центров обработки данных. Предоставить зарезервированные ресурсы потребуется в течение суток после соответствующего решения специальной подкомиссии.

В Минцифры сообщили РБК, что механизмы реализации указа пока находятся в разработке. В ближайшее время при правительственной комиссии по цифровому развитию планируется создать специальную подкомиссию, которая будет отвечать за бесперебойную работу объектов информационных технологий и связи.

На совещании также обсуждали, какие именно дата-центры подпадут под действие указа, как рассчитывать резервные 10% мощностей и какие изменения потребуется внести в договоры с клиентами.