Samsung снова экономит? Раскрыты характеристики камер Samsung Galaxy S27 Ultra, S27 Pro, S27 Plus и S27 — Galaxy S27 и S27 Ultra могут получить камеры почти без изменений

Вряд ли новые флагманы Samsung удивят своими камерами

Samsung, похоже, не собирается радикально обновлять камеры в следующем поколении флагманских смартфонов. По данным SammyGuru, компания уже тестирует сенсоры для всей линейки Galaxy S27, в том числе новой модели Galaxy S27 Pro.

Линейка Samsung Galaxy S26
Линейка Samsung Galaxy S26
Источник изображения: Samsung

Базовые Galaxy S27 и S27+ сохранят основную камеру разрешением 50 Мп. Samsung рассматривает два варианта сенсора: Sony IMX955 и собственный S5KGNG, который уже используется в Galaxy S26 и S26+. Сверхширокоугольная камера получит 12-мегапиксельный датчик Sony IMX564, знакомый по смартфонам начиная с Galaxy S23. За трёхкратный оптический зум будет отвечать сенсор Samsung S5K3K1. Для фронтальной камеры тестируются Samsung S5K3LU и Sony IMX874.

Galaxy S27 Pro и S27 Ultra оснастят основной камерой на 200 Мп с новым сенсором Samsung S5KHP6. Также смартфоны получат 50-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру на базе Samsung S5KJN3 (или Sony IMX855) и фронтальный 16-мегапиксельный модуль с сенсором Samsung S5K2P5.

Главное различие между Pro и Ultra будет заключаться в телефотокамере. Galaxy S27 Pro получит модуль с трёхкратным оптическим зумом и сенсором Samsung S5K3LD — таким же, как в телефотокамере Galaxy S26 Ultra. Старшая модель Galaxy S27 Ultra получит модуль с пятикратным оптическим зумом с сенсором Sony IMX855 (или Samsung S5KJN3).

Таким образом подтверждаются данные о том, что в модели Ultra Samsung откажется от отдельной камеры с трехкратным оптическим зумом. В результате все четыре смартфона серии — Galaxy S27, S27+, S27 Pro и S27 Ultra — будут иметь по три основные камеры на задней панели.

Пока речь идёт о тестируемых компонентах, поэтому окончательные характеристики могут измениться. Однако уже сейчас утечка не сулит поклонникам Samsung ничего по-настоящему нового.

Мобильные телефоныSamsungИсточники:SammyGuru

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