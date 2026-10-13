В России выпустили 50 тысяч плат для принтеров и МФУ «Катюша» ⁠ 2

Российский контрактный производитель ЦТС, входящий в холдинг GS Group, отгрузил первые 50 тыс. периферийных плат для принтеров и МФУ «Катюша». Высоковольтные платы и платы питания уже используются в устройствах компании. Высоковольтная плата также включена в реестр российской промышленной продукции.

Фото предоставлено пресс-службой группы "Катюша" Источник изображения: CNews

Выпуск двух типов плат стал первым этапом сотрудничества. Высоковольтная плата рассчитана на работу с повышенным напряжением, а плата питания отвечает за распределение и преобразование электроэнергии внутри устройства. В дальнейшем ЦТС планирует расширить производство, освоив выпуск системных и распределительных плат, а также увеличить число моделей техники «Катюша» с российскими компонентами.

По словам управляющего директора группы «Катюша» Дмитрия Владимирова, поставка 50 тыс. плат подтверждает возможность масштабирования сотрудничества. Ранее партнёры освоили производство системных плат, а теперь перешли к периферийным компонентам. Следующим шагом компания называет полный переход на российскую электронику в своих устройствах. В ЦТС сообщили о планах перевести производство плат на отечественный текстолит.

Локализация продолжается на фоне сокращения бюджетов заказчиков и демпинга со стороны иностранных производителей. Несмотря на эти условия, «Катюша» не намерена сокращать инвестиционную программу. В компании признают, что на начальном этапе российские комплектующие могут повышать себестоимость, однако утверждают, что цены на самые популярные модели уже не превышают стоимость техники иностранных брендов, покинувших российский рынок.

По данным «Катюши», продажи её техники на регулируемом рынке в первом полугодии 2026 года выросли на 55% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го — с 29 тыс. до примерно 45 тыс. устройств. Компании рассчитывают, что расширение внутренней кооперации позволит нарастить выпуск отечественных компонентов, развить производственные компетенции и создать дополнительные высокотехнологичные рабочие места.