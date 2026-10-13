Таких экранов нет ни у iPhone, ни у Samsung. Первый дисплей без отверстий с частотой 185 Гц дебютирует в RedMagic 12 Pro+

RedMagic 12 Pro+ станет первым смартфоном с полноэкранным дисплеем без отверстий и частотой обновления 185 Гц. Новинка получит экран с подэкранной камерой девятого поколения, а официальная презентация состоится 15 октября.

По словам генерального менеджера игрового подразделения RedMagic Цзян Чао, главная сложность заключалась в согласовании изображения над камерой и на остальной площади дисплея: яркость, цветопередача и частота обновления должны оставаться одинаковыми.

Источник изображения: mydrivers // RedMagic

По сравнению с обычными экранами разрешения 2K производство новой панели требует шести дополнительных фотошаблонов, а продолжительность технологического процесса увеличилась в 2–3 раза. Для управления дисплеем разработали специальный чип G1, переведённый с 28-нм на 22-нм техпроцесс. По данным производителя, это повысило эффективность настройки изображения и снизило энергопотребление на 30%. Также RedMagic совместно с BOE впервые применила подэкранный светоизлучающий материал X11, рассчитанный на повышение яркости при одновременном снижении энергопотребления и увеличении срока службы.

В основе смартфона лежит флагманская однокристальная система Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. За охлаждение отвечают система с RGB-жидкостным контуром и активный вентилятор нового поколения со скоростью вращения до 25 500 об/мин. Конструкция предусматривает защиту от пыли и сквозной воздушный канал для отвода тепла при длительных игровых нагрузках. Кроме того, устройство оснастят симметричными стереодинамиками 1115E с поддержкой Dolby Atmos.