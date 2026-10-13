Облако бесплатно: Yandex Cloud не будет брать деньги с клиентов до ноября

Плата за облако будет отменена автоматически — клиентам не нужно будет предпринимать никаких действий

Yandex Cloud объявила об отмене платы за использование своих облачных сервисов в российских зонах доступности с 8 по 31 октября включительно. Льгота распространяется на всех действующих клиентов и связана с продолжающимися восстановительными работами после сбоя, из-за которого платформа работает в ограниченном режиме.

Облако бесплатно: Yandex Cloud не будет брать деньги с клиентов до ноября
Источник изображения: Yandex Cloud

В октябрьских счетах учтут только расходы на ресурсы, использованные до 7 октября включительно. Начисления за последующий период пока могут отображаться в биллинге, но компания обещает автоматически скорректировать их. Клиентам не нужно предпринимать никаких действий.

Напомним, проблемы с облачным сервисом Яндекса начались после атак беспилотников на три дата-центра Яндекса: 8 октября в Сасово Рязанской области, 9 октября в Калуге и 11 октября во Владимире.

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