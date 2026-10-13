Российское ПО для запуска Android-приложений на защищённой российской ОС «Авроре» продают за 794 млн рублей

Права на программное обеспечение обанкротившейся компании «Авроид», разрабатывавшей решения для защищённой российской ОС «Аврора», выставили на торги. Начальная цена лота составляет 794 млн рублей, торги назначены на 18 ноября. В него входят платформа для запуска Android-приложений на «Авроре», клиент мессенджера Telegram Tavro и другие программные решения на базе Linux.

Самым ценным активом может оказаться «Авроид Платформа», которую оценили в 339 млн рублей вместе с инструментами для её работы. Ещё 200 млн рублей приходится на клиент Tavro. По мнению опрошенных «Ведомостями», права на платформу могут заинтересовать производителя устройств на «Авроре» или крупного системного интегратора. Решение позволяет запускать привычные Android-приложения на защищённых устройствах, используемых в том числе государственными структурами и корпорациями.

ООО «Авроид» зарегистрировали в 2023 году. В феврале 2024 года компания получила аванс в размере 780 млн рублей за установку программного обеспечения на 270 тыс. устройств. После расторжения договора в ноябре того же года вернуть деньги она не смогла. Крупнейшим кредитором предприятия стала компания «Ф-плюс оборудование и разработки»: долг перед ней достиг 987 млн рублей.

В 2025 году выручка «Авроида» составила 16 млн рублей, а убыток — 93,5 млн рублей против 240 млн рублей годом ранее. В мае 2025 года компания обратилась в суд с заявлением о собственном банкротстве, указав на невозможность справиться с долговой нагрузкой в 1,3 млрд рублей. В июне 2026 года суд признал её банкротом. Среди причин краха эксперты называли быстрый рост штата — более чем до сотни сотрудников за год — при недостаточном количестве выпущенных устройств на «Авроре».