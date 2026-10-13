Вторая молодость Nokia 3310: энтузиаст сделал телефон мощнее ради новой игры

Энтузиаст прокачал легенду

Разработчик Хоани Брайсон модифицировал классический кнопочный телефон Nokia 3310, чтобы запустить на нём собственную игру Trick Shot II. Для этого он создал нестандартную печатную плату на базе микроконтроллера Raspberry Pi Pico. Вычислительные возможности возросли, но корпус, экран, клавиатура остались прежними.

Вторая молодость Nokia 3310: энтузиаст сделал телефон мощнее ради новой игры
Источник изображения: Хоани Брайсон

Идея модификации появилась в рамках конкурса Nokia 3310 Jam 8, участникам которого предлагалось создавать игры в духе классических проектов для телефонов Nokia. При этом запускать их на оригинальном оборудовании не требовалось: достаточно было воспроизвести характерную графику, звуковые эффекты и управление старых мобильных игр.

Брайсон занял первое место с игрой Trick Shot II, однако она оказалась слишком тяжелой для штатной аппаратной платформы Nokia 3310. Поэтому разработчик спроектировал собственную плату на базе Raspberry Pi Pico, которая позволила запустить игру на оригинальном телефоне.

Брайсон опубликовал технические подробности модификации на своём сайте. Тем, кто хочет просто попробовать игру, не переделывая телефон, доступна браузерная версия Trick Shot II на платформе itch.io.

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