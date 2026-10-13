ИИ-агенты без программирования: Сбер запустил бесплатную GigaPlatform AI Studio

Команда Сбера представила бесплатную платформу GigaPlatform AI Studio, в которой можно тестировать модели искусственного интеллекта и создавать ИИ-агентов без программирования. Сервис рассчитан на частных пользователей и позволяет проверять идеи для личных и рабочих задач.

В студии собраны модели семейства GigaChat, включая GigaChat 3.5 Reasoning, инструменты для работы с текстом, голосом и документами, а также визуальный конструктор ИИ-агентов. Пользователи могут сравнивать ответы разных моделей, настраивать параметры генерации и подключать собственные документы или базы знаний. На их основе можно создавать помощников для отдела кадров, техподдержки и продаж.

Для исследовательских задач предусмотрен режим Deep Research, который анализирует открытые источники и формирует отчёты со ссылками. Результаты можно сохранить в PDF, HTML или Markdown. Голосовые инструменты позволяют расшифровывать записи, озвучивать тексты и создавать диалоги с разными голосами.

Агентов можно собирать из готовых блоков или шаблонов, а затем проверять непосредственно в студии. Встроенный ИИ-помощник объясняет работу инструментов и анализирует загруженные файлы. Также доступно приложение для записи и расшифровки встреч, которое обрабатывает данные локально, без отправки в облако.

GigaPlatform AI Studio доступна бесплатно после входа через Сбер ID. В дальнейшем Сбер планирует добавить возможность получать ключи для доступа к текстовым моделям GigaChat через API и использовать их в собственных проектах.