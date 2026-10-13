AliExpress: самые востребованные планшеты в России осени 2026 года⁠⁠

В третьем квартале 2026 года продажи планшетов на AliExpress в России выросли на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила команда AliExpress СНГ. В рейтинге самых популярных устройств первое место занял Redmi Pad 2, а прошлый лидер Lenovo Xiaoxin Pad опустился на седьмую позицию.

По данным AliExpress СНГ, покупатели чаще выбирали доступные модели: средняя цена шести устройств из первой десятки не превышала 20 тыс. рублей. Семь планшетов оснащены дисплеями с частотой обновления от 120 Гц, а у половины моделей аккумуляторы имеют емкость 10 000 мАч и более.

Второе место занял Xiaomi Pad 7, третье — Poco Pad M1 с экраном диагональю 12,1 дюйма и батареей на 12 000 мАч. Четвертую строчку получил игровой Lenovo Legion Y700, оснащенный дисплеем с частотой 165 Гц.

Пятерку лидеров замкнул Honor Pad X8a — самая доступная модель рейтинга. Всего в десятку вошли три устройства Honor, тогда как кварталом ранее бренд был представлен только одной моделью.

В список также попали Redmi Pad 2 Pro, Honor MagicPad 2, Honor Pad 10 и OnePlus Pad 4. Последний оказался самым дорогим устройством подборки. Он получил экран диагональю 13,2 дюйма, аккумулятор емкостью 13 380 мАч и поддержку зарядки мощностью 80 Вт.