Финальная One UI 9 на базе Android 17 выходит для европейских Samsung Galaxy A57

Samsung приготовилась распространять стабильную версию One UI 9 для смартфонов Galaxy A57 в Европе. Об этом сообщил инсайдерский аккаунт @tarunvats33, опубликовавший номера новой сборки: A576BXXU6BZIE/A576BOXM6BZIE/A576BXXU6BZIE.

В этот раз речь идёт о европейских устройствах. Автор публикации выразил надежду, что обновление станет доступно во всех регионах сегодня, 12 октября 2026 года. Официального подтверждения сроков глобального развёртывания пока нет.

Кроме того, он подтвердил, что следом обновления должны получить Galaxy A36 и Galaxy A56 — предположительно, на этой неделе.

При этом сроки выхода One UI 9 для конкретных моделей и регионов могут отличаться. Поэтому владельцам Galaxy A57 стоит проверять наличие обновления в настройках смартфона.

One UI 9, основанная на Android 16, предлагает масштабное обновление интерфейса Samsung с акцентом на искусственный интеллект Galaxy AI. В системе полностью переработана панель быстрых настроек, улучшена плавность анимаций и добавлена глубокая кастомизация экрана блокировки. Главными новшествами стали продвинутый контекстный поиск, генеративные функции для обработки фото и текста, а также оптимизация энергопотребления для увеличения автономности смартфона.