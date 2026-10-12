Смартфон Honor Win 2 с аккумулятором на 12 000 мА·ч выйдет 21 октября
Компания расширит линейку Win сразу несколькими новинками.
Honor официально назначила презентацию новых устройств серии Win на 21 октября. Об этом сообщил китайский инсайдер Smart Pikachu в социальной сети Weibo.
Согласно публикации, в линейку войдут компактный планшет Win, смартфон Win 2 и беспроводные наушники, ориентированные на любителей игр. Таким образом, Honor готовит не одно устройство, а целую экосистему гаджетов под брендом Win.
По предварительным данным, смартфон Win 2 разрабатывается под кодовым названием Barrett. Ранее в базах китайских регуляторов появились три новых устройства с обозначениями BRT-AN00, BRM-AN00 и BRS-AN00. Источники связывают их с линейкой Win 2. Одной из главных особенностей серии может стать аккумулятор емкостью около 12 000 мА·ч. По сведениям инсайдеров, такая батарея установлена в одном из инженерных образцов.
Подробные характеристики новинок, их стоимость и сроки начала продаж пока не раскрываются. Неизвестно и то, появятся ли устройства за пределами китайского рынка. Ожидается, что дополнительные сведения станут известны во время презентации 21 октября.