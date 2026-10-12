Смартфон Honor Win 2 с аккумулятором на 12 000 мА·ч выйдет 21 октября

Honor официально назначила презентацию новых устройств серии Win на 21 октября. Об этом сообщил китайский инсайдер Smart Pikachu в социальной сети Weibo.

Согласно публикации, в линейку войдут компактный планшет Win, смартфон Win 2 и беспроводные наушники, ориентированные на любителей игр. Таким образом, Honor готовит не одно устройство, а целую экосистему гаджетов под брендом Win.

По предварительным данным, смартфон Win 2 разрабатывается под кодовым названием Barrett. Ранее в базах китайских регуляторов появились три новых устройства с обозначениями BRT-AN00, BRM-AN00 и BRS-AN00. Источники связывают их с линейкой Win 2. Одной из главных особенностей серии может стать аккумулятор емкостью около 12 000 мА·ч. По сведениям инсайдеров, такая батарея установлена в одном из инженерных образцов.

Подробные характеристики новинок, их стоимость и сроки начала продаж пока не раскрываются. Неизвестно и то, появятся ли устройства за пределами китайского рынка. Ожидается, что дополнительные сведения станут известны во время презентации 21 октября.