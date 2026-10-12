Цифровой рубль доберётся до iPhone: банки нашли способ обойти ограничения

Некоторые банки уже открывают счета цифрового рубля на iPhone через свои приложения, а в ЦБ рассчитывают, что со временем проблему решат все кредитные организации.

Российские владельцы смартфонов iPhone постепенно получат полноценный доступ к операциям с цифровым рублём. Об этом заявила заместитель председателя Банка России Зульфия Кахруманова. По её словам, ряд банков уже позволяет открывать такие счета через мобильные приложения. Если возникнут сложности, пользователям рекомендуют обратиться в банковскую поддержку, где подскажут подходящий способ доступа.

Массовое внедрение цифрового рубля в России началось 1 сентября. Крупные банки и торговые компании подключают необходимую инфраструктуру, а граждане могут по желанию пользоваться новой формой национальной валюты.

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По словам Кахрумановой, внедрение цифрового рубля идёт быстрее первоначальных прогнозов регулятора. На платформе уже открыто более 220 тыс. счетов, около 10 тыс. из них принадлежат юридическим лицам. Общее число проведённых операций превысило 150 тыс.

Цифровой рубль — третья форма российской национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. Его платформа разработана Банком России.