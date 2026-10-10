Huawei возвращается к 6 ГБ ОЗУ в новых смартфонах

Huawei готовит бюджетные смартфоны Enjoy 100 Pro и Enjoy 100 Pro Max, характеристики памяти которых раскрыли до официального анонса. Обе модели получат накопители на 128, 256 и 512 ГБ, однако конфигурации оперативной памяти будут различаться.

Huawei Enjoy 100 Pro, как ожидается, предложат только с 6 ГБ оперативной памяти во всех трёх вариантах. У Enjoy 100 Pro Max появятся версии с 6 или 8 ГБ ОЗУ, также в сочетании с накопителями на 128, 256 и 512 ГБ.

Ранее сообщалось, что вся серия Enjoy 100 может лишиться конфигураций с 8 ГБ оперативной памяти. Это стало бы заметным изменением по сравнению с линейкой Enjoy 90, все модели которой оснащались 8 ГБ ОЗУ. Теперь, судя по утечке, старшая версия Pro Max всё же сохранит вариант с увеличенным объёмом памяти.

Одной из причин возвращения к 6 ГБ ОЗУ могут быть проблемы на рынке микросхем памяти, вынуждающие производителей пересматривать конфигурации устройств. Презентация серии Huawei Enjoy 100 ожидается до конца 2026 года.