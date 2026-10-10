Микросхемы нового поколения: ASML готовит литографическую систему Hyper NA

Новая технология Hyper NA позволит печатать элементы размером около 5 нм

Нидерландская ASML совместно с немецким производителем оптики Carl Zeiss приступила к разработке литографической системы нового поколения под названием Hyper NA.

На создание технологии может уйти около десяти лет. Пока проект находится на ранней стадии, и компания не приняла окончательного решения о запуске производства оборудования.

Ожидается, что Hyper NA позволит формировать более мелкие элементы микросхем, чем действующие установки с высокой числовой апертурой (High-NA EUV). Потенциально система сможет работать со структурами размером около 5 нм, а разрешение вырастет более чем на треть относительно возможностей нынешнего оборудования.

Микросхемы нового поколения: ASML готовит литографическую систему Hyper NA
Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

Разработка необходима для дальнейшего совершенствования полупроводников: производители стремятся повышать производительность чипов и снижать энергопотребление, однако литография остаётся одним из главных технологических ограничений.

Carl Zeiss уже работает над созданием зеркал с необходимой для Hyper NA точностью. При этом ASML рассчитывает использовать часть существующих решений, включая источник света, чтобы не перестраивать систему освещения с нуля. 

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