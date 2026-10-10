Руководители OpenAI и Anthropic моделируют сценарии общественного недовольства и политического кризиса на случай крупного цифрового инцидента, который может парализовать банки, интернет или энергосистему.

«Красная кнопка» для ИИ: в США готовятся к киберкатастрофе и обсуждают механизм экстренного отключения сверхразума ⁠ 1

Крупнейшие американские разработчики искусственного интеллекта проводят закрытые обсуждения возможных последствий масштабной кибератаки.

Как сообщает Axios, глава OpenAI Сэм Альтман и руководитель Anthropic Дарио Амодеи считают серьёзный инцидент с нарушением работы критической инфраструктуры одним из сценариев, к которым отрасли необходимо готовиться. В компаниях опасаются, что подобный кризис вызовет массовое недовольство разработчиками и администрацией президента США Дональда Трампа из-за недостаточного регулирования ИИ.

По данным издания, в OpenAI проводят учения, в рамках которых сотрудники разбирают различные потенциальные сценарии. В компании подчёркивают, что такие мероприятия не означают неизбежности описываемых событий, а предназначены для подготовки к возможным рискам.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

На фоне этих опасений обсуждается введение механизма экстренного отключения передовых ИИ-систем. Эту идею поддерживают представители обеих партий США и часть бизнеса. При этом эксперты сомневаются, что запреты окажутся эффективными из-за распространения открытых моделей и зависимости мировой экономики от ИИ.

Дополнительным поводом для тревоги стала кибератака на южнокорейские банки. По данным CrowdStrike, китайский хакер использовал местные ИИ-модели, включая DeepSeek, для кражи данных десятков тысяч клиентов, а затем обратился к Claude Code за помощью в поиске площадок для продажи похищенной информации.

Некоторые представители индустрии допускают, что «восстание ИИ» может произойти в ближайшие 6–12 месяцев.