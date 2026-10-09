Мессенджер Max станет больше похож на Telegram: анонсированы новые возможности

Российский мессенджер Max расширит возможности каналов — будут добавлены истории, ветки обсуждений и возможность закреплять несколько сообщений одновременно. Сторис и мультизакрепы планируется запустить в ближайшее время, а ветки должны появиться в первом квартале 2027 года. Об этом сообщил генеральный директор Max Фарит Хуснояров на форуме «Цифровые решения».

Ветки обсуждений позволят структурировать комментарии к публикациям и упростят общение пользователей внутри каналов. Истории дадут администраторам каналов возможность публиковать дополнительный контент в формате «сторис», привычном по социальным сетям. Мультизакрепы позволят одновременно закреплять в канале несколько сообщений. Это упростит доступ к важным объявлениям, ссылкам и другой информации, которую необходимо постоянно держать на виду.

Точные даты запуска историй и мультизакрепов пока не объявлены. При этом Хуснояров отметил, что Max продолжает регулярно развиваться: обновления мессенджера выходят еженедельно, а при выборе новых функций разработчики ориентируются прежде всего на запросы пользователей.