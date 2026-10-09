Вместе с Monjaro в Европе представят гибрид и электрокроссовер, известные в России как Geely EX5

Geely Monjaro уходит из России — и официально выходит в Европе. Официальная премьера гибридного Monjaro EM-i в Европе состоится 12 октября ⁠ 3

Geely готовится представить на Парижском автосалоне, который откроется 12 октября, подключаемый гибридный кроссовер Monjaro EM-i. Новинка для глобального рынка получила гибридную силовую установку Thor EM-i, полный привод и адаптивную подвеску.

Monjaro EM-i построен на платформе GEA Evo, разработанной для автомобилей с электрифицированными силовыми установками. Гибридная система Thor EM-i объединяет 1,5-литровый турбированный бензиновый двигатель и электромотор. Разгон с места до 100 км/ч занимает 5,83 секунды, заявленный расход топлива при разряженной тяговой батарее — 5,4 л на 100 км.

Глобальная версия кроссовера получила систему полного привода e-AWD, которая распределяет тягу между осями с помощью электропривода, а также подвеску с системой Continuous Damping Control (CCD), автоматически регулирующей характеристики амортизаторов в зависимости от дорожных условий.

В Европе выходит модернизированная версия Monjaro — вместо трех экранов на передней панели у него цифровая панель приборов и медиасистема с крупным дисплеем. Селектор режимов движения перенесен на рулевую колонку. В оснащение войдут проекционный дисплей HUD, аудиосистема Flyme Sound, шесть подушек безопасности и система кругового обзора на 540 градусов.

Помимо Monjaro EM-i, Geely покажет в Париже еще три модели для международного рынка: компактный электрический хетчбэк E2, электрический кроссовер E5 и подключаемый гибрид Starray EM-i. В Китае они продаются под названиями Xingyuan, Galaxy E5 и Galaxy Starship 7 соответственно. В России E2 официально появится до конца текущего года как Geely EX2. E5 — это переименованный Geely EX5, а Starray EM-i — это, по сути, гибридный EX5.

Ранее сообщалось, что Geely Monjaro, Atlas и Preface в Россию больше не поставляются. А имеющихся у дилеров машин хватит примерно до ноября.