Выручка от российских материалов для микроэлектроники вырастет в 17 раз к концу 2026 года

От 100 миллионов до 1,7 миллиарда рублей: российские материалы для микросхем набирают обороты ⁠ 1

Выручка от продажи импортозамещенных материалов для российской микроэлектроники в 2026 году может достичь 1,7 млрд рублей. Это в 17 раз больше показателя 2024 года. При этом значительная часть отечественной продукции по-прежнему производится с использованием зарубежного сырья, а развитие отрасли сдерживает нехватка финансирования. Об этом сообщает CNews со ссылкой на данные Минпромторга.

По данным ведомства, выручка от реализации российских материалов для производства электронных компонентов в 2024 году составляла 100 млн рублей. В 2025 году она выросла до 560 млн рублей, а по итогам 2026 года ожидается на уровне 1,7 млрд рублей.

Одновременно расширяется номенклатура материалов, готовых к поставкам российским предприятиям. Если в 2024 году их было 34 наименования, то в 2025-м — уже 51, а к концу 2026-го ожидается 69. К 2029 году показатель планируется довести до 120, а к 2030–2035 годам — до 250.

В 2026 году Минпромторг рассчитывает запустить серийное производство 15 новых материалов. Среди них — особо чистая ртуть, высокочистый висмут, порошки карбида кремния, оксид вольфрама высокой чистоты и танталовые порошки для конденсаторов. Также планируется освоить выпуск структур «кремний на изоляторе» диаметром 150 и 200 мм, фотошаблонов для литографии и полупроводниковых структур на основе арсенида галлия, используемых при производстве лазерных диодов.

В 2027 году предполагается начать разработку еще 15 материалов. В их числе — синтетические алмазы, высокотеплопроводная керамика, особо чистый алюминий, полупроводниковые пластины из арсенида и фосфида индия, а также структуры на основе нитрида галлия для силовой электроники.

На разработку материалов для микроэлектроники в 2026–2028 годах Минпромторг планирует направить 4,68 млрд рублей. По расчетам ведомства, бюджетный эффект от внедрения новых разработок может составить 5,29 млрд рублей.

Однако увеличение выпуска отечественной продукции пока не означает достижения технологической независимости. По данным руководителя департамента материалов МНТЦ МИЭТ Вадима Ежлова, российские предприятия используют около 84% материалов отечественного производства, но примерно 90% из них изготавливаются с применением иностранного сырья. Поэтому эксперт считает такую продукцию лишь условно отечественной: ее выпуск все еще зависит от зарубежных поставок.

Всего российская электронная промышленность использует более 5 тыс. наименований материалов. Значительная часть применяется в производстве пассивных электронных компонентов, тогда как в микроэлектронике, СВЧ- и силовых приборах зависимость от импорта остается особенно высокой. К 2030 году Россия рассчитывает заместить около 70% импортного оборудования и материалов, необходимых для производства микросхем.

Для достижения этой цели подготовлена программа развития электронного машиностроения, предусматривающая 110 опытно-конструкторских работ. Объем бюджетного финансирования программы до 2030 года превышает 240 млрд рублей.