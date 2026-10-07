Представлен Asus NUC 14 Essential Fanless — бесшумный мини-ПК с 8-ядерным процессором Intel

Asus представила NUC 14 Essential Fanless — компактный компьютер с полностью пассивной системой охлаждения. Устройство рассчитано на непрерывную эксплуатацию в режиме 24/7. В зависимости от конфигурации мини-ПК оснащается процессорами Intel N150, N250 или Core 3 N355.

Новинка фактически представляет собой безвентиляторную версию NUC 14 Essential. Для отвода тепла Asus использовала крупный алюминиевый радиатор, который закрывает значительную часть системной платы и передает тепло на корпус.

Топовая конфигурация оснащается Intel Core 3 N355 с восемью энергоэффективными ядрами, частотой до 3,9 ГГц и TDP до 15 Вт. Intel Processor N150 и N250 — четырехъядерные, TDP — 6 Вт.

Для оперативной памяти предусмотрен один слот SO-DIMM — с поддержкой модулей DDR5-4800 до 32 ГБ DDR5-4800. Для SSD предусмотрен слот M.2.

Компьютер получил широкий набор интерфейсов. На передней панели расположены два USB-A, USB-C и 3,5-мм аудиоразъем. Сзади — дополнительные USB-порты, Ethernet 2.5GbE, DisplayPort и HDMI, а также разъем питания. Мини-ПК способен одновременно работать с несколькими мониторами, есть адаптеры Wi-Fi и Bluetooth. Габариты мини-ПК — 135 х 115 х 45 мм, масса — 640 граммов.

Коммерческое и промышленное применение является одним из основных сценариев NUC 14 Essential Fanless. Asus позиционирует систему для круглосуточной эксплуатации в торговле, на производстве, в образовательных учреждениях и других местах, где важны низкий уровень шума и надежность.