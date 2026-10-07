Wildberries запускает платформу госзакупок

Команда Wildberries в тестовом режиме запускает цифровую платформу закупок для государственных образовательных учреждений. Об этом сообщила пресс-служба RWB (Wildberries | Russ). С помощью Цифровой платформы закупок (ЦПЗ) детские сады, школы, колледжи и техникумы смогут приобретать товары напрямую у продавцов маркетплейса.

Максимальная сумма одной закупки составит 5 млн рублей. В перечень войдут канцелярские и хозяйственные товары, техника и оборудование, соответствующие требованиям Минпросвещения и правилам госзакупок.

Механика будет основана на модели «закупки с полки». Продавцы заранее указывают стоимость, доступное количество и условия поставки, после чего заказчик выбирает подходящее предложение. При этом учитываются фактические остатки товаров и возможность их доставки.

На первом этапе сервис доступен ограниченной группе продавцов. Подключиться к ЦПЗ можно будет через личный кабинет WB Partners после регистрации в Едином реестре участников закупок. Для поставщиков участие будет бесплатным.

После завершения тестирования Wildberries планирует открыть платформу для всех соответствующих требованиям продавцов по всей России. Проект должен перевести часть закупочных процедур образовательных учреждений в цифровой формат и задействовать логистическую инфраструктуру маркетплейса.

Проект создается в рамках поручения президента и эксперимента, начавшегося 1 октября 2026 года после вступления в силу закона № 278-ФЗ.