Влажная уборка с ИИ: в России стартовали продажи роботов-пылесосов Xiaomi Robot Vacuum 6

Для первых покупателей действуют скидки

Xiaomi представила на российском рынке новую серию роботов-пылесосов Robot Vacuum 6, в которую вошли три модели — базовая, Pro и Max. 

Влажная уборка с ИИ: в России стартовали продажи роботов-пылесосов Xiaomi Robot Vacuum 6
Источник изображения: Xiaomi

Xiaomi Robot Vacuum 6 получила корпус высотой 90 мм и силу всасывания до 30 000 Па. Робот оснащен валиковой шваброй с постоянной подачей воды, распознает до 220 типов препятствий и автоматически определяет ковры. После уборки станция промывает валик водой, нагретой до 80°C, и сушит его горячим воздухом. Заявленная емкость аккумулятора — 5200 мАч.

Модель Robot Vacuum 6 Pro также рассчитана на уборку в домах с животными. Она оснащена тремя камерами и ИИ-системой, которая распознает до 47 видов загрязнений, более 200 препятствий и свыше 80 типов мебели. Мощность всасывания достигает 30 000 Па. Валик промывается водой до 85°C, а затем сушится при температуре до 50°C.

Флагман Robot Vacuum 6 Max получил три выдвижных манипулятора и мощность всасывания до 35 000 Па. Робот способен преодолевать препятствия высотой до 6 см, оснащен выдвижным dToF LiDAR и аккумулятором на 6400 мАч. Станция также автоматически очищает и сушит рабочие элементы.

Цена Xiaomi Robot Vacuum 6 начинается от 75 тысяч рублей, Pro — от 100 тысяч рублей, Max — от 125 тысяч рублей. С 7 по 25 октября действуют цены от 70, 90 и 115 тысяч рублей соответственно.

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