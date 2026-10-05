Google готовит отключение Android Auto на миллионах старых смартфонов

Пользователи смартфонов на Android 10 начали получать предупреждения о скором прекращении поддержки «Android Auto». Уведомления появляются при подключении устройств к автомобилю и сообщают, что телефон вскоре не сможет работать с сервисом из-за невозможности обновиться до необходимой версии Android.

Среди затронутых моделей владельцы называют Samsung Galaxy Note 9, Galaxy S9 и Sony Xperia XZ2 Compact. Эти устройства официально получили Android 10 в качестве последней версии системы, поэтому после изменения требований вернуть совместимость без смены смартфона может быть невозможно.

Google пока официально не объявляла о повышении минимальных требований к версии Android для Android Auto. На странице поддержки компании по-прежнему указано, что для проводного подключения достаточно Android 9 Pie или более новой версии. При этом для беспроводного режима уже требуется Android 11 и выше.

Таким образом, Android 11 может вскоре стать минимальной версией и для проводного подключения. Ранее Google уже прекращала поддержку более старых систем: в 2022 году сервис перестал работать на устройствах с Android 8 Oreo и ниже, а в 2024 минимальным требованием стала Android 9 Pie.