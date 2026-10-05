Представлены Oppo K15s и K15x: средний уровень за 255-300 долларов с батареями 6500-7000 мАч

Обе модели построены на SoC MediaTek Dimensity 6360

Мобильные телефоны

Oppo расширила линейку K15 на китайском рынке двумя новыми моделями — K15s и K15x. При этом K15s по своим характеристикам является клоном Oppo A7 Pro, а K15x отличается от Oppo K14 лишь аккумулятором меньшей емкости — она составляет 6500 мА·ч.

Oppo K15s
Oppo K15s
Источник изображения: Oppo через GSMArena

Oppo K15s оснащен 6,57-дюймовым экраном AMOLED с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. В основе аппаратной платформы лежит SoC MediaTek Dimensity 6360 Max. В максимальной конфигурации 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти. Основная камера — с 50-мегапиксельным сенсором, фронтальная — 8-мегапиксельная. Как и у Oppo A7 Pro емкость аккумулятора составляет 7000 мА·ч.

Oppo Xk15x
Oppo Xk15x
Источник изображения: Oppo через GSMArena

Более доступный Oppo K15x получил экран IPS с диагональю 6,75 дюйма и кадровой частотой 120 Гц, но разрешение ниже — HD+. Смартфон работает на SoC MediaTek Dimensity 6300, максимальные объемы памяти те же, что и у Oppo K15s.

Камеры у K15x заметно проще. Основной модуль имеет разрешение 13 Мп, а фронтальная камера — 5 Мп. Емкость аккумулятора составляет 6500 мА·ч, тогда как у родственного Oppo K14 используется более крупная батарея.

Оба смартфона работают под управлением оболочки ColorOS 16.

Цена Oppo K15s начинается с 2000 юаней — около $300. K15x стоит от 1700 юаней — $255.

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