Новые гуглбуки на процессорах Intel пока что немного «неполноценны». Google рассказала о нюансах с поддержкой Android-приложений

Ноутбуки Googlebook, которые работают под управлением Googlebook OS, как стало известно, будут немного неравноценны в зависимости от процессора. И речь вовсе не о производительности.

Google уточнила, что не все приложения Android на текущий момент поддерживаются новыми ноутбуками, основанными на процессорах Intel. Это при том, что ранее компания говорила, что «вся ваша библиотека Play Store» поддерживается на новых ноутбуках.

Сейчас компания отмечает, что некое незначительное количество приложений для Android нуждается в доработке разработчиками для обеспечения корректной работы на устройствах на базе процессоров Intel.

Подавляющее большинство приложений Android работают без проблем на устройствах GoogleBooks как с процессорами Intel, так и с Qualcomm сразу после установки. Поскольку многие приложения для Android изначально разрабатывались для процессоров Arm, небольшому числу сложных приложений или игр требуется настройка разработчиками для оптимальной работы на платформах Intel. Мы тесно сотрудничаем с разработчиками приложений, Intel и Qualcomm для постоянной оптимизации производительности и расширения совместимости со всем портфолио.

Что это за приложения, сколько их точно и когда проблема будет решена, не уточняется. При этом три модели из пяти уже вышедших на рынок опираются как раз на процессоры Intel.