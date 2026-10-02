В Минфине РФ начали платить зарплату в цифровых рублях

Такая возможность уже доступна для всех россиян, это добровольно

По сообщению Минфина России, с 1 октября 2026 года ряд сотрудников министерства впервые получили заработную плату в цифровых рублях. Для перечисления платежей сотрудники открыли счета цифрового рубля на платформе Банка России.

С 1 сентября 2026 года в России началось широкое использование цифрового рубля. Крупнейшие банки и розничные торговые компании открыли клиентам свою инфраструктуру для проведения переводов и платежей в цифровых рублях. Перевод зарплаты в цифровые рубли сейчас доступен для всех граждан страны, это можно сделать по желанию.

В Минфине РФ рассказали, что первые расчёты цифровыми рублями провели ещё в прошлом году. В рамках пилота были выплачены зарплаты и стипендии, а также проведены некоторые расчёты по госконтрактам. Общий объём таких операций в 2025 году составил почти 16 млн рублей.