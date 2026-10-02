Представлен Toyota Grand Highlander 2027: особо внедорожная версия Woodland Edition с полным приводом и внедорожными шинами — чуть дороже 50 тыс. долларов

Grand Highlander получил «походную» версию с холодильником на шесть банок

Toyota представила Grand Highlander 2027 — кроссовер дебютировал для рынка США. Главным новшеством стала версия Woodland Edition, для которой доработали подвеску и увеличили дорожный просвет. Также автомобиль по умолчанию получил внедорожные шины.

Grand Highlander Woodland получил черные декоративные элементы и шильдики, 18-дюймовые матово-черные колеса. Новые пружины увеличили дорожный просвет примерно на 13 мм. В стандартное оснащение также вошли светодиодные противотуманные фары, рейлинги, брызговики и фаркоп.

Салон Woodland основан на комплектации XLE. На втором ряду установлены раздельные кресла, между которыми разместили съемный контейнер-холодильник на шесть банок напитков объемом 355 мл. Также предусмотрены всепогодные коврики и органайзер в багажнике с выдвижными разделителями.

В оснащение версии вошли: подогрев рулевого колеса и розетка на 120 В с выходной мощностью до 1500 Вт. При этом Woodland доступен только с полным приводом и гибридной силовой установкой.

Гибридная система объединяет 2,5-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель, электромотор и никель-металлогидридную батарею. За передачу мощности отвечает электронноуправляемая бесступенчатая трансмиссия. Совокупная отдача системы составляет 248 л.с.

Toyota оценила Grand Highlander Hybrid Woodland AWD в $51 780 без учета доставки.

Немного изменился и флагманский Grand Highlander Hybrid Max Platinum стоимостью от $60 475: Toyota заменила значительную часть хромированных, серебристых и темно-серых элементов черными. В черный цвет теперь окрашены даже корпуса наружных зеркал и антенна на крыше.

Техническая часть Hybrid Max Platinum осталась без изменений. Система включает 2,4-литровый турбированный двигатель, шестиступенчатый автомат, аккумулятор и электропривод задней оси. Совокупная мощность составляет 367 л.с.

В остальных комплектациях новшеств меньше. Комплектация XLE получила подогрев руля и новые 18-дюймовые колеса, а бензиновому Grand Highlander Platinum достались двухцветные 20-дюймовые диски. При этом Toyota исключила из линейки версии Hybrid Nightshade Edition и Hybrid Max Limited.

Базовый Grand Highlander 2027 модельного года стоит от $42 560 без учета доставки — на $300 дороже предшественника. Автомобили нового модельного года появятся у американских дилеров до конца 2026 года.