В России появился «новый старый» рамный внедорожник — с полным приводом, блокировкой дифференциала и двумя моторами на выбор. JAC T8 Pro стоит от 3,13 млн рублей

Ранее эта модель уже продавалась в России — и теперь снова вернулась на отечественный рынок

Компания JAC возобновила продажи пикапа T8 Pro в России. Цена бензиновой версии JAC T8 Pro — 3,13 млн рублей, дизельной — 3,23 млн рублей. При этом близкий по конструкции Sollers ST8 российской сборки с механической коробкой сейчас на 110 тыс. рублей дешевле.

Длина пикапа составляет 5325 мм при колесной базе 3090 мм. Максимальная грузоподъемность — 900 кг. Базовым для T8 Pro является 2,4-литровый бензиновый турбомотор мощностью 204 л.с. Альтернатива — 2,0-литровый дизель, развивающий 136 л.с.

Оба двигателя работают в паре с шестиступенчатой механической коробкой. Внедорожник имеет полный привод (подключаемый) и блокировку заднего дифференциала. Максимальная скорость независимо от типа двигателя составляет 150 км/ч.

Для российского рынка предусмотрена единственная комплектация «Фулл Экстра». В нее входят светодиодная оптика, 18-дюймовые колесные диски, две подушки безопасности, двухзонный климат-контроль и подогрев передних сидений. Также в оснащении люк, бесключевой доступ, электропривод зеркал, мультимедийная система с 10,4-дюймовым экраном и камеры кругового обзора.

При этом у родственного Sollers ST8 есть силовая установка, которой пока нет у JAC T8 Pro. Российский пикап предлагается с 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 224 л.с., который работает в паре с восьмиступенчатым автоматом.