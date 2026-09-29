Пользователи недовольны: Google завершает работу «Google Ассистента» на Android

Компания Google начала финальный этап отключения «Google Ассистента» на Android-смартфонах, вызвав негативные отклики в сети. Пользователи сообщают, что в системе исчезла возможность отказаться от Gemini и вернуть прежнего голосового помощника.

Компания объявила о прекращении поддержки «Google Ассистента» в августе 2026 года, а с 4 сентября началось поэтапное отключение сервиса. Теперь изменения стали заметны большему числу пользователей. Об исчезновении соответствующей настройки сообщили владельцы устройств на Android, в том числе смартфонов Pixel и Samsung. Информацию также подтвердили профильные издания.

При этом приложение «Google Ассистент» пока доступно на iPhone и продолжает работать, что указывает на постепенное отключение сервиса, а не одномоментную остановку всех его компонентов.

На смену «Google Ассистенту» Google продвигает Gemini. Однако пользователи отмечают различия между сервисами. Gemini лучше справляется с диалогами и сложными запросами, тогда как «Google Ассистент» теснее взаимодействовал с устройствами умного дома и другими сервисами Google. Именно отсутствие привычных возможностей управления техникой вызывает часть негативных отзывов.