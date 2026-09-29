Дизайн как у Lamborghini, цена — всего 132 тыс. юаней (1,65 млн рублей), 228 л.с., просторный салон и пожизненная гарантия. В Китае вышел Hyundai Ioniq V

В рознице машина оказалась дешевле, чем по предзаказу

Beijing Hyundai официально запустила в Китае электрический Ioniq V — первую модель нового премиального электромобильного направления совместного предприятия IONIQ. Автомобиль предложен в пяти комплектациях по цене от 110 до 140 тыс. юаней (от 1,38 до 1,75 млн рублей), на старте действует специальное предложение — от 100 до 132 тыс. юаней (от 1,25 до 1,65 млн рублей).

Ioniq V полностью разработан китайским дизайн-центром Hyundai с учетом требований местного рынка, однако в дальнейшем модель планируют экспортировать в другие страны. Автомобиль получил купеобразный силуэт, безрамочные двери, полускрытые ручки, коэффициент аэродинамического сопротивления Cd — 0,23. Длина машины составляет 4900 мм, колесная база — 2900 мм.

В салоне — медиасистема с 27-дюймовым дисплеем с разрешением 4K и на платформе Qualcomm Snapdragon 8295, а также проекционный экран CyberEye HUD. За системы помощи водителю отвечает комплекс Momenta. В оснащение также входят панорамная крыша и затемненные стекла с защитой от ультрафиолета. Кресла первого и второго рядов можно одним нажатием трансформировать в подобие большой кровати.

В салоне предусмотрено 26 отсеков для хранения вещей, включая 15-литровую нишу под центральной консолью. Объем багажника составляет 465 литров.

Ioniq V оснащается одним электромотором мощностью 190 л.с. или 228 л.с. в зависимости от версии. Покупателям доступны батареи емкостью 53,48 и 66,85 кВт·ч, обеспечивающие до 540 и 650 км пробега соответственно по китайскому циклу CLTC.

Hyundai также заявила пожизненную гарантию на автомобиль и специальные обязательства по основным компонентам электрической силовой установки — батарее, электромотору и управляющей электронике. Конкретные условия гарантии зависят от правил программы производителя.