«Розетка» в космосе: Star Catcher испытает беспроводную зарядку для спутников прямо на орбите

Энергию будут передавать между спутниками лучом — прототип запустят на Falcon 9

Американская Star Catcher Industries готовится впервые испытать на орбите беспроводную передачу энергии между двумя независимо летящими космическими аппаратами. Экспериментальный спутник Protostar планируют запустить в октябре 2026 года с базы Ванденберг в рамках миссии SpaceX Transporter-18.

Изображение сгенерировано Gemini Источник изображения: Gemini

После выхода на орбиту Protostar отделит небольшой кубсат с обычными солнечными панелями. Затем основной аппарат должен самостоятельно обнаружить спутник, начать отслеживать его движение и направить на солнечные элементы оптический энергетический луч. Инженеры измерят, сколько энергии получит кубсат и насколько эффективной окажется передача.

В ходе одного эксперимента компания рассчитывает проверить сразу несколько ключевых технологий: обнаружение другого космического аппарата, его сопровождение и дистанционную передачу энергии. Отдельные элементы системы Star Catcher уже испытывала по отдельности. Оптическую передачу энергии компания демонстрировала на Земле в Космическом центре имени Кеннеди NASA, а в конце 2025 года в рамках миссии Sextant Alpha проверила на орбите программное обеспечение для обнаружения и сопровождения космических аппаратов.

Protostar должен объединить эти технологии в единую систему. В случае успеха Star Catcher продемонстрирует возможность передавать измеримое количество энергии между двумя физически не связанными аппаратами в реальных орбитальных условиях.

В перспективе компания хочет создать энергетическую сеть на орбите. Спутники смогут получать дополнительную мощность от внешних источников, не ограничиваясь возможностями собственных солнечных панелей. Среди потенциальных потребителей Star Catcher называет спутники наблюдения Земли, военные аппараты и энергоемкие орбитальные вычислительные центры.

Интерес к технологии уже проявляют космические компании. Star Catcher заключила десять соглашений о будущей покупке энергии, в том числе со Starcloud, Loft Orbital, Astro Digital и Aethero, а также получила более 40 писем о намерениях от потенциальных клиентов. Компания привлекла $88 млн венчурного финансирования и получила от Космических сил США контракт STRATFI на $60 млн.

Параллельно Star Catcher разрабатывает более крупный аппарат следующего поколения, который должен использоваться уже для практического энергоснабжения клиентов, а не только для демонстрации технологии. Предстоящий полет Protostar покажет, насколько жизнеспособна идея беспроводной передачи энергии между спутниками и создания полноценной энергетической инфраструктуры непосредственно на орбите.