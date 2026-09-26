Банка холодной газировки ускорила iPhone 18 Pro на 25%

Разработчик и энтузиаст Мэтт Бирчлер провел необычный эксперимент с iPhone 18 Pro. Он решил проверить, как дополнительное охлаждение влияет на производительность смартфона. Вместо специального кулера он использовал обычную холодную банку газированной воды La Croix — и получил примерно 25% прироста средней производительности при длительной нагрузке.

Бирчлер тестировал процессор Apple A20 Pro в продолжительной задаче по транскрибации. Без охлаждения производительность iPhone 18 Pro в первом запуске составила 447,9 слова в секунду, однако после нескольких последовательных прогонов скорость начала снижаться: примерно с седьмого по двадцатый запуск показатель держался немного выше 320 слов в секунду.

Причина такого падения производительности — нагрев процессора и последующий тротлинг. При продолжительной высокой нагрузке смартфон снижает частоты, чтобы удерживать температуру компонентов в безопасных пределах.

Тогда разработчик достал из холодильника банку газированной воды и положил ее непосредственно на заднюю панель iPhone 18 Pro. После этого он повторил серию из 20 тестов. Первый результат оказался даже немного хуже — 429,5 слова в секунду против 447,9 без охлаждения.

Однако при дальнейших запусках разница стала очевидной. Охлажденный смартфон значительно дольше сохранял высокую производительность, а средний результат за серию составил 400,4 слова в секунду. По сравнению с показателями нагретого устройства это примерно на 25% выше.

Эксперимент показывает, что A20 Pro способен работать заметно быстрее при длительных вычислениях, если снизить нагрев.