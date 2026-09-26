Экран Honor Magic 9 Pro Max будет в 25 раз устойчивее к падениям — заявлена яркость 10 000 нит

Honor раскрыла новые подробности о флагманском Magic 9 Pro Max, официальная премьера которого состоится 28 сентября. Одной из главных особенностей смартфона станет фирменный экран Black Diamond с пиковой яркостью до 10 000 нит и повышенной устойчивостью к повреждениям.

По словам представителя Honor Вана Фэя, дисплей Magic 9 Pro Max получил разработанное компанией покрытие, включающее 5600 слоев нитрида кремния. За счет этого коэффициент отражения удалось снизить до 1,5%, что должно улучшить читаемость экрана при ярком внешнем освещении.

Honor также заявляет 25-кратное увеличение устойчивости дисплея к падениям и 15-кратное повышение стойкости к царапинам. Правда, с чем именно сравниваются эти показатели, неизвестно. Пиковая яркость заявлена на уровне впечатляющих 10 000 нит, однако, вероятно, такой показатель достигается лишь на ограниченном участке экрана и в определенных условиях.

Параллельно инсайдер Digital Chat Station раскрыл практически полный список характеристик Magic 9 Pro Max. Смартфону приписывают большой плоский дисплей с диагональю 6,8 дюйма, разрешением 2868 х 1320 пикселей и кадровой частотой 120 Гц.

В основу устройства ляжет новейшая SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Емкость аккумулятора составит 8800 мА·ч. Мощность проводной зарядки — 100 Вт, беспроводной — 80 Вт.

Главный модуль основной камеры — с 200-мегапиксельным сенсором формата 1/1,28 дюйма и объективом с диафрагмой f/1,57. Перископная камера тоже получит 200-мегапиксельный сенсор, но уже оптического формата 1/1,4 дюйма.

Третьей камерой станет 50-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль с диафрагмой F/2,0. Фронтальная камера — с 55-мегапиксельным квадратным сенсором.

Смартфон получит два динамика и защиту IP69K.