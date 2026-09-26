Мини-ПК с 12-ядерным Core i5-12600H, поддержкой 64 ГБ ОЗУ и возможностью установки дискретной видеокарты — всего $375. Вышел Minisforum MS-01 SE

Minisforum представила MS-01 SE — более доступную версию компактной рабочей станции MS-01. Новинка сохранила слот для низкопрофильной дискретной видеокарты, два USB4 и сразу три разъема M.2 для NVMe SSD, но получила память DDR4 вместо DDR5 и лишилась 10-гигабитных сетевых интерфейсов. Версия компьютера для самостоятельной сборки стоит всего $375.

В основе MS-01 SE лежит Intel Core i5-12600H с 12 ядрами и 16 потоками. Чип объединяет четыре производительных и восемь энергоэффективных ядер, а его максимальная тактовая частота составляет 4,5 ГГц.

Для оперативной памяти предусмотрены два слота SO-DIMM с поддержкой до 64 ГБ DDR4-3200. Это одно из главных отличий от оригинального MS-01, который использует более быструю DDR5 и доступен в CPU вплоть до Core i9.

В оригинальном MS-01 установлены два порта 10GbE SFP+ и два 2,5GbE, MS-01 SE получил только два RJ-45 со скоростью до 2,5 Гбит/с. За них отвечают контроллеры Intel I226-LM и I226-V.

Слот PCIe 4.0 x16 в новой модели сохранился, но электрически работает только в режиме x4. В него можно установить низкопрофильную однослотовую карту половинной высоты.

Для накопителей предусмотрены три слота M.2 2280: первый подключен к четырем линиям PCIe 4.0 x4, второй — к четырем PCIe 3.0, третий — к двум PCIe 3.0. Максимальный суммарный объем NVMe-накопителей составляет 12 ТБ.

Набор внешних интерфейсов включает два USB4 с пропускной способностью до 40 Гбит/с и поддержкой DisplayPort Alt Mode, HDMI 2.0 и два USB-A 2.0. Компьютер способен одновременно работать с тремя мониторами. Беспроводные подключения — Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3 — обеспечиваются адаптером MediaTek MT7902.

Система охлаждения рассчитана на работу процессора с мощностью до 55–75 Вт в зависимости от выбранного режима. При этом охлаждение также отводит тепло от модулей оперативной памяти.

Версия с 32 ГБ ОЗУ и SSD на 1 ТБ оценена в $775. Для сравнения, оригинальный MS-01 с тем же Core i5-12600H сейчас предлагается примерно за $440 в версии для самостоятельной сборки.

Поставки Minisforum MS-01 SE должны начаться в середине октября.