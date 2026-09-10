Motorola анонсировала новый смартфон и показала блок камер Signature 27

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Компания Motorola начала рекламировать свой смартфон Signature 27 на своем веб-сайте в некоторых регионах. Рекламный слоган звучит так: A New Perspective Is Coming.

В исходном коде соответствующей веб-страницы можно найти слова Crystals by Swarovski, что означает, что в Signature 27, вероятно, будут использоваться соответствующие украшения от известного бренда.

На снимке показана только тыльная сторона аппарата: в квадратном или прямоугольном блоке видны как минимум две камеры.

Motorola Signature 2026 года основан на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, оснащен батареей емкостью 5200 мАч, весит 186 г и имеет схожие характеристики с moto X70 Air Pro, продаваемым на китайском рынке .