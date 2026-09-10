Такая GeForce RTX 5090 никогда не сгорит? Моддеры заменили новый разъём питания на старые добрые 8-контактные

Тесты прошли отлично

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Умельцы с канала TecLab решили доказать, что замена 16-контактного разъёма на восьмиконтактные у GeForce RTX 5090 помогает решить проблему оплавления контактов. Так как RTX 5090 со старыми разъёмами питания на рынке не существует, они сделали такую карту сами.

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Источник изображения: Скриншот видео

Для своего эксперимента авторы взяли видеокарту GALAX HOF OC LAB и перепаяли ей разъёмы питания. Вместо двух 16-контактных авторы использовали три восьмиконтактных, при этом заявляя, что в целом можно обойтись даже двумя. Напомним, формально один такой разъём рассчитан всего на 150 Вт мощности, тогда как RTX 5090 может потреблять до 600 Вт, и это без повышения лимитов мощности. В финальной версии конструкции было предусмотрено девять линий 12 В, каждая из которых пропускает ток 8-8,5 А.

Авторы начали повышать потребляемую картой мощность с 400 Вт и в итоге дошли до 900 Вт на тех самых трёх восьмиконтактных разъёмах. То есть превысили ограничение разъёмов, согласно спецификациям, в два раза.

Lançamento da RTX 5090 com conectores de oito pinos!

В результате тестирования выяснилось, что RTX 5090 способна потреблять пиковые токи выше 60 А и работать на частоте 3400 МГ. Кабели и внутренняя пайка не только выдержали нагрузку, но и работали в пределах электрических и тепловых норм.

Даже всего с одним кабелем при токе до 65 А температура кабеля не превышала 65 градусов.

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