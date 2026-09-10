Такая GeForce RTX 5090 никогда не сгорит? Моддеры заменили новый разъём питания на старые добрые 8-контактные

Умельцы с канала TecLab решили доказать, что замена 16-контактного разъёма на восьмиконтактные у GeForce RTX 5090 помогает решить проблему оплавления контактов. Так как RTX 5090 со старыми разъёмами питания на рынке не существует, они сделали такую карту сами.

Для своего эксперимента авторы взяли видеокарту GALAX HOF OC LAB и перепаяли ей разъёмы питания. Вместо двух 16-контактных авторы использовали три восьмиконтактных, при этом заявляя, что в целом можно обойтись даже двумя. Напомним, формально один такой разъём рассчитан всего на 150 Вт мощности, тогда как RTX 5090 может потреблять до 600 Вт, и это без повышения лимитов мощности. В финальной версии конструкции было предусмотрено девять линий 12 В, каждая из которых пропускает ток 8-8,5 А.

Авторы начали повышать потребляемую картой мощность с 400 Вт и в итоге дошли до 900 Вт на тех самых трёх восьмиконтактных разъёмах. То есть превысили ограничение разъёмов, согласно спецификациям, в два раза.

В результате тестирования выяснилось, что RTX 5090 способна потреблять пиковые токи выше 60 А и работать на частоте 3400 МГ. Кабели и внутренняя пайка не только выдержали нагрузку, но и работали в пределах электрических и тепловых норм.

Даже всего с одним кабелем при токе до 65 А температура кабеля не превышала 65 градусов.