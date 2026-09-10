Полностью отечественный Superjet хотят сертифицировать в начале 2027 года

Глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что все мероприятия по сертификации самолёта Superjet (SJ-100) планируется завершить в первом квартале 2027 года. По его словам, машина прямо сейчас проходит сертификационные испытания, а двигатель на неё уже сертифицирован. О том, что двигатель ПД-8 для SJ-100 получил сертификат типа, мы писали в начале июня.

Также Ядров рассказал, что «Суперджет» показывает неплохие результаты в России с точки зрения налёта. Ранее возникавшие у самолёта проблемы фактически устранены, и сейчас ожидается завершение всех мероприятий и оформление соответствующих доказательных документов.

SJ-100 — это российский ближнемагистральный узкофюзеляжный самолёт, рассчитанный на 100 пассажиров. В рамках работ по импортозамещению вместо импортных систем и агрегатов он получил отечественные. В их числе — маршевая и вспомогательная силовые установки, авионика, шасси, комплексная система управления, системы электроснабжения, кондиционирования воздуха, противопожарной защиты и другие. Также авиалайнер получил обновлённый планер, в который были внесены изменения, упрощающие производство и обслуживание.