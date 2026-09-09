Представлен насос Portronics Vayu Hybrid 4-в-1

Vayu Hybrid умеет накачивать и спускать воздух, работать с шинами и крупными надувными предметами, а также использоваться как аварийный фонарь

Portronics Vayu Hybrid рассчитан на использование в автомобиле, гараже или во время поездок. Устройство объединяет сразу четыре функции: компрессор для шин, насос большого объема, дефлятор и аварийный свет. Питаться оно может как от автомобильной розетки 12 В, так и от обычной бытовой сети переменного тока, поэтому использовать его можно и в дороге, и дома.

За нагнетание воздуха отвечают два мотора, а максимальное давление достигает 150 PSI. На корпусе установлен цифровой LED-дисплей, показывающий давление.

Источник изображения: gizmochina // Portronics

Пользователь может выбрать один из готовых режимов для автомобиля, мотоцикла, велосипеда или другого оборудования либо вручную задать нужное значение. После запуска насос автоматически остановится при достижении заданного давления, что снижает риск перекачивания шины.

Отдельные режимы предназначены для быстрого наполнения и удаления большого объема воздуха — например, из матрасов, надувных бассейнов и вакуумных пакетов. Дополняет набор функций встроенный LED-фонарь, который можно перевести в мигающий режим SOS.