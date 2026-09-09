Представлены сразу три аккумуляторы Xiaomi — один из них выдает до 165 Вт

В новую линейку вошли компактная магнитная модель на 5000 мА•ч, аккумулятор на 10 000 мА•ч с Qi 2.2 и флагманский Power Bank 20000 165W

Xiaomi представила сразу три новых внешних аккумулятора, рассчитанных на разные сценарии использования.

Самым компактным стал UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W: при толщине всего 6 мм и массе 98 г он предлагает емкость 5000 мА•ч, магнитную беспроводную зарядку мощностью до 15 Вт и проводную через USB-C до 22,5 Вт. Одновременно можно заряжать два устройства — по кабелю и беспроводным способом.

Источник изображения: gizmochina // Xiaomi

Xiaomi Magnetic Power Bank 10000 45W получил аккумулятор на 10 000 мА•ч, беспроводную зарядку Qi 2.2 мощностью до 25 Вт и магнитное крепление с усилием 13 Н. В корпус встроен кабель USB-C, а максимальная проводная мощность достигает 45 Вт. Поддерживаются протоколы QC 2.0, PD и PPS, а сама модель доступна в черном и белом цветах.

Источник изображения: gizmochina // Xiaomi

Главной новинкой стал Xiaomi Power Bank 20000 165W с суммарной мощностью до 165 Вт. Один USB-C выдает до 120 Вт, второй — до 45 Вт, а встроенный кабель USB-C также поддерживает 120 Вт. Дополняют набор USB-A и цветной интеллектуальный дисплей, который показывает заряд аккумулятора, состояние зарядки и разрядки, примерное время работы, а также предупреждения о низком токе и неисправностях.